Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı Genel Kurulu yapıldı

KAYSERİ (AA) - Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı (ÜSAİV) olağan genel kurulu yapıldı.

Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleşterilen genel kurul toplantısında başkanlık divanı oluşturulduktan sonra, 2018 yılı yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okundu.

Yönetim ve denetim kurulunun ibrasının ardından yeni genel kurul üyelerinin seçimine geçildi. Daha sonra yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin ve denetim kurulunun seçimi yapıldı. 2019 yılı tahmini bütçesinin müzakeresi yapılarak bütçe onaylandı. Genel kurul neticesinde vakfın yönetim kurulu oluşturuldu.

Genel kurul sonrası açıklama yapan ÜSAİV Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı’nın bugüne kadar birçok başarılı projeye imza attığını, bundan sonra da örnek projeler üretmeye devam edeceğini söyledi.



Vakfın kısıtlı imkanlarına rağmen Kayseri'deki üniversitelere katkı vermeye özen gösterdiklerini belirten Büyüksimitci, "Bu vakfı daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda önerilere açığız. Bugüne kadar vakfımızın bünyesinde birçok programa imza attık. Hocalarımızı sanayicilerimizle buluşturduk. Bu buluşmadan şu an devam ettiğini bildiğim başarılı projeler var. Vakfın ana amacının bu olması gerektiği düşüncesindeyim. Bu dönem özellikle Erciyes Teknopark AŞ ile çok daha yakın çalışacağız. İnşallah el birliği ile güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum." dedi.



Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da üniversite sanayi işbirliğinin biraz daha uygulamaya dönük geliştirilmesinin hem Kayseri'ye hem de ülkeye ciddi katkılar sağlayacağını söyledi.

Kayseri Üniversitesi'nin vakıf yönetiminde olmasının sanayi ile entegrasyonunda kendilerine güç katacağını vurgulayan Karamustafa, her ne kadar yeni bir üniversite olsalar da birimlerinin 30-40 yıllık geçmişe sahip olduğunu, dolayısı ile bu bilgi birikiminin işbirliği içerisinde büyük bir sinerjiye dönüşeceğini sözlerine ekledi.

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay ise üniversite yönetimi olarak birimlerini sanayinin hizmetine daha etkin bir şekilde sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Öğrencilerin teorik olarak çok iyi yetiştiklerini, mezun olduktan sonra da sanayide iş yapabilir hale gelmelerinin çok önemli olduğunu kaydeden Sıtkı, bu konuda yönetim olarak çok ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

