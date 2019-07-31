ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından "Üniversite öğrencilerinin gözünden kadına şiddet" konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Son bir yılda öldürülen kadınların sayısının kadına yönelik şiddetin önlenemediğini gösterdiğini belirten Ak, "Türkiye’de 2019 yılının ilk altı ayında 214 kadın öldürülmüştür. Ve bu kadınların çoğu da evlerinde katledilmiştir. Kadına şiddeti görmezden gelmeyi bırakmalı ve harekete geçmeliyiz. Çünkü biz görmezden gelmeye devam ettikçe, kadına uygulanan şiddet gerçekliğini korumaya devam edecek." diye konuştu.
Öğrencilerden Can Çulha, Utku Koloğlu, Siyami Demir ve Gizem Gökdere kendi gözlerinden kadına şiddet sorununu değerlendirdi.