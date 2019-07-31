ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından "Üniversite öğrencilerinin gözünden kadına şiddet" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSalonu'nda düzenlenen söyleşide ÇAKÜ Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hediye Şirin Ak, kadına olan şiddetin çağın gerçeklerinden biri olduğunu ifade etti.

Son bir yılda öldürülen kadınların sayısının kadına yönelik şiddetin önlenemediğini gösterdiğini belirten Ak, "Türkiye’de 2019 yılının ilk altı ayında 214 kadın öldürülmüştür. Ve bu kadınların çoğu da evlerinde katledilmiştir. Kadına şiddeti görmezden gelmeyi bırakmalı ve harekete geçmeliyiz. Çünkü biz görmezden gelmeye devam ettikçe, kadına uygulanan şiddet gerçekliğini korumaya devam edecek." diye konuştu.

Öğrencilerden Can Çulha, Utku Koloğlu, Siyami Demir ve Gizem Gökdere kendi gözlerinden kadına şiddet sorununu değerlendirdi.