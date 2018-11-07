Üniversite öğrencilerine

KAYSERİ (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi öğrencilerine yönelik "İş başı eğitim programı" düzenlendi.

Kayseri Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin meslek yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, kariyerin alınan eğitimin yanı sıra kişinin kendisini nasıl yetiştirdiğiyle de ilgili olduğunu belirtti.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ayşe Ak da İŞKUR faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarının ardından iş ve meslek danışmanları Berna Yıldız Yetök ve Cumaali Yeşilyurt öğrencilere iş başı eğitimiyle ilgili sunum yaptı.