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Üniversite öğrencilerinden ‘Zeytin Dalı Harekatı'na destek

ANKARA (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na basın açıklamasıyla destek verdi, Mehmetçik için dua...

05 Mart 2018 Pazartesi 18:49
Üniversite öğrencilerinden ‘Zeytin Dalı Harekatı'na destek
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ANKARA (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na basın açıklamasıyla destek verdi, Mehmetçik için dua etti.

AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde öğrenci konseyi öncülüğünde bir araya gelen üniversite öğrencileri tekbir getirdi, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganı attı. Program, öğrencilerden Salih Bülbül tarafından okunan Kur'an’ı Kerim tilavetiyle başladı, daha sonra Mehmetçik için dua edildi.

Grup adına açıklama yapan Mustafa Emin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinde ülke sınırlarını korumak ve orada halk üzerinde silah gücüyle baskı kuran terör örgütlerini bertaraf etmek için yürüttüğü operasyonu desteklediklerini belirtti.

Tüm halkın ve Suriye halkının bu harekata destek verdiğini bütün dünyanın gördüğüne işaret eden Emin, "Türkiye, Suriye halkına her konuda destek vererek ve sahip çıkarak bir insanlık destanı yazmıştır ve yazmaya da devam etmektedir. Ordumuzun Afrin'de terör örgütlerine karşı kendi sınırlarımızı ve orada yaşayan masum halkı koruma adına yürütmüş olduğu haklı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Ordumuzun oradan bir an önce sağ salim dönmesini yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.’’ diye konuştu.

Emin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı ile icra edilen harekatın, Afrin'de barışı, huzuru ve adaleti tesis etme noktasında başarıyla sürdürüleceğine inandıklarını bildirdi.

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