Üniversite öğrencilerinden yardım kermesi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesindeki öğrenci toplulukları yardım amaçlı kermes düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesindeki öğrenci toplulukları, eğitim fakültesi önünde "Bu İyilik Herkese İyi Gelecek" sloganıyla düzenledikleri kermesle stantlar açtı.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya da kermesi ziyaret ederek, statları gezdi.

Karakaya, ziyarette yaptığı konuşmada, Yeniler Kulübü, Medeniyet Araştırma Topluluğu, Ahi Hekimler Gelişim ve Düşünce Topluluğu, Kardeş Ülkeler Topluluğu ile İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu üyesi öğrenciler ve akademisyenlerin katkısıyla açılan kermesle yardımlaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme davranışlarının geliştirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Gelirinin mazlum ve yardıma muhtaç kişilere bağışlanacağı kermese çok sayıda öğrencinin katkı sağladığını dile getiren Karakaya, üniversite yönetimi olarak bu tür etkinlikleri desteklediklerini kaydetti.

Karakaya, öğrencilere eğitim hayatlarının yanı sıra bu paylaşma ve yardımlaşma duygusunu kendilerine düstur edinmelerini tavsiye ederek, kermesi organize eden öğrenci topluluğu başkanlarını ve üyelerini tebrik etti.