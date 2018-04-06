Üniversite öğrencilerinden teröre karşı ortak açıklama

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları üyeleri ve üniversite öğrencileri, teröre karşı ortak açıklama yaptı.

Ahi Evran Üniversitesi Cacabey Yerleşkesi önünde toplanan öğrenciler, burada Türk bayrağı açtı.

"Üniversitelerde terörist istemiyoruz" sloganı attan öğrenciler adına ortak basın açıklamasını AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları Üniversite Başkanı Abdulkadir Bıçakçı okudu.

Bıçakçı, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in teröristlerden temizlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun elde ettiği zaferi kutlamak amacıyla 19 Mart günü öğle saatlerinde vatansever Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kampüslerinde lokum dağıtmak istediler. Ancak bir grup terörist tarafından sözlü ve fiziki müdahaleye maruz kaldılar. Bizler vatansever öğrenciler olarak üniversitelerin teröristlerden temizlenmesini ve bir daha böyle olayların yaşanmamasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu alçaklarla mücadelede milletimizin duruşu her şeyden önemlidir.' sözünü düstur edinerek üniversitelerimizde terörün karşısında dimdik duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Açıklamanın ardından öğrencilere ve vatandaşlara lokum ikram edildi.