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Üniversite öğrencilerinden şiir ve müzik dinletisi

SİVAS (AA) - Gürün Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından "Bu bendeki aşk olmasa" konulu şiir ve müzik dinleti programı yapıldı.Asef Çoban Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen dinleti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal...

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:42
Üniversite öğrencilerinden şiir ve müzik dinletisi
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SİVAS (AA) - Gürün Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından "Bu bendeki aşk olmasa" konulu şiir ve müzik dinleti programı yapıldı.

Asef Çoban Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen dinleti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Nami Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizlere bu güzel geceyi hazırlayan, okudukları şiir ve söyledikleri birbirinden güzel türküleriyle bizlere adeta Anadolu'yu gezdiren, bizleri duygulandıran öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Gürün Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hidayet Takçı, kulumuzu imkanları geliştirerek öğrencilere daha kaliteli eğitim vermenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

Dinletide Anadolu'dan çeşitli türküler seslendirildi.

Programa, Gürün Cumhuriyet Savcısı Halit Sevimli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Gürün
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