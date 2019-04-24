Üniversite öğrencilerinden

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri, "Payitaht Abdülhamid" dizi setini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mucur Meslek Yüksekokulu, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü öğrencileri, "Payitaht Abdülhamid" dizisinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Kocaeli Seka Film Platosu'na teknik gezi gerçekleştirdi.

Ziyarette öğrencilere, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Yusuf İslam Sürücü ve Öğretim Görevlisi Ali Kaymak, çekim ekibinden yapım koordinatörü Halil İbrahim Ünal ile İrem Memişoglu ve Tülay Özkan eşlik etti.

Gezi programı, çekimlerin gerçekleştirildiği mekanların gezilmesi ile başladı. Yapım Koordinatörü Ünal, dizi ve film sektörünün işleyişi ve sektörün ihtiyaçları hakkında da öğrencileri bilgilendirdi.

Sektörde gün geçtikte kadınların da aktif halde sektöre katkı sağladığını belirten İrem Memişoğlu, öğrencilerin medya alanına olan ilgilerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Yüksekokul Müdür Yardımcısı Sürücü de yapım koordinatörü Ünal'dan staj, seminer ve mezuniyet sonrası iş olanakları hakkında karşılıklı paydaş ilişkisi kurulmasının öneminden bahsederek destek sözü aldı.

Geziden memnun kaldıklarını ifade eden öğrenciler, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.