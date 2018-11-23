Üniversite öğrencilerinden Milli Eğitim Müdürü'ne kutlama

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta barınan bir grup üniversite öğrencisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen’i ziyaret etti. Şarkışla'da...