Üniversite öğrencilerinden Mehmetçik'e ışıklı destek

KONYA (AA) - Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurt binalarını "Afrin" yazısıyla ışıklandırdı.

Kimya Hatun Kız Yurdunda kalan öğrenciler, harekatta görevli Mehmetçik'e destek amacıyla oda ışıklarıyla "Afrin" yazısı oluşturdu.

Öğrenciler daha sonra yurdun bahçesinde toplanarak açtıkları Türk bayrağı ve pankartlarla askerlere destek vererek, hep birlikte "Konya'da Afrin'e selam olsun" diye haykırdı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla Afrin yazılı koreografi hazırladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören yaklaşık 500 kız öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla yurt bahçesinde bir araya geldi.

Öğrencilerin katılımıyla hazırlanan koreografide, yurt binasında Afrin yazısı oluşturularak, yurt bahçesinde Türk bayrağı açıldı.

Üniversite öğrencileri, yapılan koreografinin ardından büyük Türk bayrağı açarak Erenler Mahallesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

- Aksaray

Aksaray'da da öğrenciler, odalarındaki ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturarak sağanak altında Türk bayrağıyla Mehmetçik'e destek verdi.

Sloganlar atan öğrencilere, çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Öğrencilerden Berna Gülercan AA muhabirine, Afrin'de çok önemli bir operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Gülercan, Mehmetçiklere destek olmak için odalarının ışıklarını koordineli olarak 'Afrin' yazısı olacak şekilde yaktıklarını kaydetti.