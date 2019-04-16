Üniversite öğrencilerinden Kur'an-ı Kerim bağışı için etkinlik

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrenciler, düzenleyecekleri kermes ve sergilerden elde edecekleri geliri "Hediyem Kur'an Olsun" projesine bağışlayacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, TDV yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrenciler, "Ramazan ayı Kur'an ayı" konseptiyle gönüllü olarak kermesler düzenleyecek ve sergiler açacak. Öğrencilerin bu etkinliklerden elde edecekleri gelir, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV tarafından yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" projesine aktarılacak.

Ayrıca öğrenciler, okul ve derslerinden arta kalan zamanlarda bağışçı ziyaretlerinde bulunarak proje hakkında bilgi verip, destek isteyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV tarafından yerel diller de dahil olmak üzere 24 dilde çevirisi yapılan Kur'an-ı Kerim mealleri farklı zamanlarda sergilenerek farkındalık oluşturulacak.

- "Başlatılan çalışma çok değerli"

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, 2015'te başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun" projesinin yurt içi ve dışında çok büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Projeye, TDV şube temsilcilikleri, müftülükler, banka hesap numaraları üzerinden ve "bagis.tdv.org" adresinden online destek verilebileceği gibi "KURAN" yazılıp 4333'e SMS gönderilerek de bağışta bulunulabileceğini aktaran Polat, "Bu zamana kadar 1 milyon 246 bin 427 adet Kur'an-ı Kerim bağışı aldık. Proje kapsamında ülkemizin yanı sıra Asya, Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Latin Amerika olmak üzere 67 ülkede 27 dil ve lehçede 806 bin 901 adet Kur'an-ı Kerim hediye edildi. 180 bin Kur'an-ı Kerim mealinin baskı ve dağıtımı ise sürüyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle Afrika ve Latin Amerika bölgesindeki birçok ülkede Kur'an-ı Kerim'i tam bir Mushaf olarak görememiş kişiler olduğunu, bu projeyle Kur'an-ı Kerim'e hasret gönüllere girdiklerini kaydeden Polat, "Bu anlamda yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz tarafından Kur'an-ı Kerim'in aydınlığının yeryüzünü kuşatması için gönüllü olarak başlatılan çalışma da çok değerli. Özellikle Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı ramazan ayında böyle bir çalışmanın hayata geçirilecek olması da daha bir önem arz ediyor." açıklamasında bulundu.

- Projeyle ilgili tanıtım ve farkındalık çalışmaları yapılacak

TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Müdürü Zekeriya Soysal da ramazana kadar 22 ildeki 39 yurtta projeyle ilgili tanıtım ve farkındalık çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

Ramazan boyunca toplanacak bağışların "Hediyem Kur'an Olsun" projesine aktarılacağı bildiren Soysal, "Öğrencilerimiz, adını hiç duymadıkları ülkelerde henüz yüce kitabımız ile tanışmamış Müslümanlara Kur'an-ı Kerim hediye edilmesine aracılık edecek olmanın heyecanını yaşıyor." değerlendirmesini yaptı.