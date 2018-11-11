Üniversite öğrencilerinden köy okuluna zeka oyunları sınıfı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) öğrencileri, Gürün ilçesine bağlı Göbekören Köyü İlkokulu'na zeka oyunları sınıf açtı.

CÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Yılmaz danışmanlığında fakültenin okuma kulübü öğrencileri, Göbekören Köyü İlkokulu'na tangram, mangala, geometri tahtası, satranç, koridor oyunu, surakarta ve blok oyunu materyallerin bulunduğu zeka oyunları sınıfı oluşturdu.

Öğrencilerle sınıfın açılışını gerçekleştiren Yılmaz, "Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak çocukların yüzlerini güldürmek için yaptığımız bir etkinlik. Köy okulunda okuyan öğrencilerin yaşantılarına renk katmak istedik." diye konuştu.

Okulun birleştirilmiş sınıf öğretmeni Gülşah Başkan ise, Yılmaz'a ve öğrencilere teşekkür ederek, zeka oyunlarının öğrencilerin eğlenerek öğrenmesinde, problem çözme, iletişim ve akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesinde ve sosyalleşmesinde önemli olacağını vurguladı.

Sınıfın hayatına renk kattığını söyleyen öğrencilerden Arda Efe Budur da, "Burada satranç, kelime oyunu, mangala gibi eğitici oyunlar oynayacağız. Boş zamanlarımızı arkadaşlarımızla eğlenerek değerlendireceğiz. Bu sınıf bizim için bir ayrıcalık oldu." ifadelerini kullandı.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Öner Savaşkan, Gürün Yazyurdu Karakol Komutanı Seçkin Karakurt, Vali Tuncel İlkokulu Müdürü Gökhan Uzunpınar, köy muhtarı Mikail Budur ve veliler katıldı.

