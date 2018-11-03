Üniversite öğrencilerinden köy okuluna bahçe düzenlemesi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, Ulaş ilçesine bağlı Karacalar Köyü İlkokulunda duvar süslemesi ve bahçe düzenlemesi yapıp, kütüphane oluşturdu.

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Bozpolat danışmanlığında yürütülen "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Karacalar Köyü İlkokulunda kitaplık oluşturdu, duvar süslemesi, bahçe düzenlemesi ve hayvan barınağı yaptı, fidan dikti.

Öğrencilerle duvar süslemesi yapan Ebru Bozpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta duvar süslemelerinin yapıldığını belirterek, "Çalışmaların üniversite öğrencileri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğrenciler ve öğretmenler arasında bağ kurulması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda projeler sayesinde öğrencilerin okulu daha çok seveceklerine, okul ve okul çevresinde daha kaliteli zaman geçireceklerine inanıyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik de "Üniversitenin bu imkanını bizlerle paylaşması ve öğrencilerimizi düşünmesi, yardımlaşmanın en büyük örneğidir. Öğrencilerimize, kendi imkanlarıyla köyde bulunan bu okulumuza gelerek her türlü fedakarlığı yaptıkları için teşekkür ederim." diye konuştu.



Öğrencilerden Nurşize Durmaz ise "Öğrencilerin dersleri sevmelerini, derslere isteyerek katılmalarını ve okul bahçesinde mutlu bir şekilde oyun oynamalarını sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür projelerin, farklı okullarda da gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.