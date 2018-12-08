Üniversite öğrencilerinden kedi ve köpekler için

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) İletişim Topluluğu öğrencileri, kediler ve köpekler için "ev" yaptırdı.

Sokak hayvanlarının yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için öğrenciler, ahşap malzemeden 16 kedi ve 5 köpek evi yaptırıp, mama kampanyası düzenledi.

Karaman Belediyesi, KMÜ ve Şenler Kerestecilik'in de destek verdiği proje, kısa süre içerisinde hayata geçirildi.

Karaman Kedi ve Köpek Evi Projesi kapsamında ilk olarak kedi evleri sahipleriyle buluşturuldu. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün de iştirak ederek destek verdiği proje kapsamında evler, üniversite içerisinde ve il merkezinde çeşitli yerlere kuruldu.

Rektör Akgül, öğrencileri, böyle bir sorumluluk projesi dolayısıyla tebrik ederek, "Hayvanlarımızın bu soğuk kış günlerinde sığınacağı yer olacak." ifadelerini kullandı.

Akgül, projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Proje hakkında gazetecilere açıklamada bulunan KMÜ İletişim Topluluğu Başkanı Gökhan Bakır da topluluklarının yeni olduğunu ve ilk faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlk faaliyetlerinin canlılara yararı dokunacak kalıcı bir iş yapmak olduğunu belirten Bakır, "İlk toplantımızda ortaya bu düşünce atıldı ve tüm üyelerimiz tarafından benimsendi. Hemen arkasından görüşmelere başladık ve bir aylık süre sonunda kedi ve köpek evlerimizi ortaya çıkardık." dedi.

Gökhan Bakır, projelerine destek veren başta Şenler Kerestecilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şen olmak üzere Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bağırgan ve Veteriner İşleri Müdürü İsmail Boz ile evcil hayvan ürünleri satıcısı Talha Doğan'a teşekkür etti.