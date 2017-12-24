Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Üniversite öğrencilerinden Gülümse Çocuk Projesi

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesinden bir grup öğrencinin kurduğu Gizli Hazineler Topluluğu, Gülümse Çocuk Projesi ile ilk ve ortaokul seviyesindeki çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi. Selçuk Üniversitesi Gizli Hazineler Topluluğu,...

24 Aralık 2017 Pazar 15:34
Üniversite öğrencilerinden Gülümse Çocuk Projesi
banner230

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesinden bir grup öğrencinin kurduğu Gizli Hazineler Topluluğu, Gülümse Çocuk Projesi ile ilk ve ortaokul seviyesindeki çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Selçuk Üniversitesi Gizli Hazineler Topluluğu, yürüttükleri Gülümse Çocuk Projesi ile ilk ve ortaokul öğrencileri için kitap toplama kampanyası düzenledi, çocuklar için yemek, tiyatro ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirdi,

Topluluk Başkanı Bahadır Kemal Kılınç, yaptığı açıklamada, her insanın içerisinde gizli bir hazinenin olduğuna inanarak, topluluk olarak insanların özel yeteneklerini keşfedebilme veya bunları kullanabilme olanağı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Gülümse Çocuk Projesi ile çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Kılınç, bu çerçevede Seydişehir'in Ketenli Mahallesi'nde bulunan ilk ve ortaokulda faaliyetler yaptıklarını, çocuklara düzenledikleri kampanyada topladıkları kitapları hediye ettiklerini, onlarla oyunlar oynayıp boyama yaptıklarını anlattı.

Bu arada topluluk üyeleri, Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Onbaşı Hüseyin Kavalbacak'ın ailesini de ziyaret etti.



Anahtar Kelimeler:
Gülümse ÇocukSelçuk Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim