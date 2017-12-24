Üniversite öğrencilerinden Gülümse Çocuk Projesi

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesinden bir grup öğrencinin kurduğu Gizli Hazineler Topluluğu, Gülümse Çocuk Projesi ile ilk ve ortaokul seviyesindeki çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Selçuk Üniversitesi Gizli Hazineler Topluluğu, yürüttükleri Gülümse Çocuk Projesi ile ilk ve ortaokul öğrencileri için kitap toplama kampanyası düzenledi, çocuklar için yemek, tiyatro ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirdi,

Topluluk Başkanı Bahadır Kemal Kılınç, yaptığı açıklamada, her insanın içerisinde gizli bir hazinenin olduğuna inanarak, topluluk olarak insanların özel yeteneklerini keşfedebilme veya bunları kullanabilme olanağı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Gülümse Çocuk Projesi ile çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Kılınç, bu çerçevede Seydişehir'in Ketenli Mahallesi'nde bulunan ilk ve ortaokulda faaliyetler yaptıklarını, çocuklara düzenledikleri kampanyada topladıkları kitapları hediye ettiklerini, onlarla oyunlar oynayıp boyama yaptıklarını anlattı.

Bu arada topluluk üyeleri, Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Onbaşı Hüseyin Kavalbacak'ın ailesini de ziyaret etti.







