Üniversite öğrencilerinden

KONYA (AA) - Konya Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, "Gençlerden Geleceğe Mektup 2053" projesini başlattı.

Öğrencilerin geleceğe yönelik hedef belirlemelerini sağlayıp akademik başarıyı arttırmak amacıyla Yunak MYO'da eğitim gören 150 öğrenci, geleceğe dair hayallerini yazdıkları mektupları 35 yıl sonra açılmak üzere özel olarak dizayn edilmiş sandığa bırakacak.

Mektupların yanı sıra gazete, dergi, bellek, afiş, para örnekleri ve okul yıllıkları da sandığa bırakılabilecek.

Proje kapsamında 4 ay süreyle toplanacak materyaller, "zaman kapsülü" adı verilen özel bir sandık içerisinde 35 yıl sonra açılmak üzere törenle okul bahçesine gömülecek.

MYO Müdürü Kadir Öztaş, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin mektuplarda bugünkü duygu ve düşüncelerle gelecek planlarını yazdığını belirtti.

Okul bahçesine gömülen materyallerin bu şekilde gelecek nesillere aktarılacağını vurgulayan Öztaş, "Öğrencilerimiz 35 yıl sonra bu zarfları açtıklarında çok şeyin değiştiğini görecekler. Umarım bu değişiklikler olumlu olur.'' diye konuştu.