Üniversite öğrencilerinden engelli çocuklar için etkinlik

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, "Gökkuşağı Projesi" kapsamında engelli öğrencileri evlerinde ziyaret edip, çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Projede görev alan gönüllü öğrenciler, Acıgöl ilçesine bağlı İnallı, Yuva ve Kozluca köylerinde, engelli çocuğu bulunan ve dezavantajlı durumda olan aileleri ziyaret ederek, engelli çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla, resim, yüz boyama ve çeşitli oyunlar oynayarak etkinlik gerçekleştirdi.

NEVÜ'den yapılan açıklamada, projeyle üniversitede eğitim gören öğrencilerde sosyal bilinç oluşturmanın hedeflendiği kaydedildi.

Proje çerçevesinde, il genelindeki tüm ilçe, belde ve köylerdeki engelli öğrencilerin ziyaret edileceği ifade edildi.

