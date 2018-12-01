Üniversite öğrencilerinden anaokuluna materyal desteği

SİVAS (AA) - Üniversite öğrencileri, Ulaş Anaokulu'nu ziyaret ederek, kırtasiye ve oyuncakların olduğu eğitim materyali desteğinde bulundu.

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğrenci Kulübü tarafından hazırlanan "Gönüllülük Projesi" kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Önder ve Doç. Dr. Ebru Bozpolat ile kulüp üyesi öğrenciler, okulu ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere kırtasiye ve oyuncak verildi.

Önder, yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleği açısından yapılan etkinliklerin hem öğretmen adaylarına hem de okullardaki öğrencilere katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

Doç. Dr. Bozpolat ise, etkinliğin yapılması için öğrencileri yönlendirdiğini anlatarak, "Öğretmen adaylarının gönüllü olarak okullarda yaptıkları bu etkinlikler hem eğitim ortamlarını görmelerini sağlıyor hem de onlara deneyim kazandırıyor. kazandıkları deneyimler onların öğretmenlik yaşamlarını şekillendirmeleri açısından önemlidir." diye konuştu.

Kulüp başkanı İsmail Şeker de, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.