Üniversite öğrencileri günde 50 bin balık aşılıyor

YOZGAT (AA) - Türkmenistan'dan Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen 6 kişilik öğrenci grubu, tatillerde ve boş zamanlarında alabalık üretme çiftliklerinde balıkları hastalıktan korumak için tek tek aşı yapıp harçlıklarını çıkartıyor.

Kars Kafkas Üniversitesinde çeşitli bölümlerde eğitim gören Türkmenistanlı öğrenciler, iki yıl önce İzmir'de balıklara aşı yapmayı öğrendi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Süreyyabey Barajı'nda bulunan alabalık üretme çiftliklerinde çalışan öğrenciler, 100 lira yevmiye karşılığı günde ortalama 45-50 bin balığa aşı yapıyor.

Kafeslerdeki 20-25 gram ağırlığındaki balıkları kısa süreliğine bayıltan öğrenciler, balıkları tek tek aşıladıktan sonra tekrar kafese bırakıyor.

Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Şamuhammet Ataduzduyyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye üniversite eğitimi için geldiklerini ve tatillerde çalıştıklarını söyledi.

Ataduzduyyev, iki yıl önce İzmir'de balıklara aşı yapmayı öğrendiklerini ifade ederek, "20-25 gram alabalık yavrularına aşı yapmaktayız. Aşı, balıkları 8 ay boyunca hastalıktan koruyor. Günde 45-50 bin balığa aşı yapıyoruz. Balıklar fenoksi ile bayıltıldığı için aşı yapmak zor olmuyor. Burada bir milyon civarında balığı 20 günde aşılayıp bitireceğiz." dedi.

Alabalık çiftliği sahiplerinden Neşet Erol da baraj yapılmadan önce aynı yerde buğday ve pancar ürettiklerini, daha sonra balık üretimine başladıklarını belirtti.

Balık üretiminden memnun olduklarını dile getiren Erol, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüzün teşviki ile alabalık üretimi yapıyoruz. Geçimimizi alabalık üreterek sağlıyoruz. Alabalıktan kazancımız buğdayı 10-15'e katlıyor." ifadelerini kullandı.

Erol, bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı balıkların hastalanmaması için aşı yaptırdıklarını anlatarak, "Hava çok ısınınca balıkların hastalanma riski bulunuyor, bu sebeple hastalıklara karşı aşı yapılıyor. Kars'tan diğer balık çiftliklerine aşı yapmaya gelen bu öğrenciler benim kafeste bulunan bir milyonun üzerindeki balığın aşısını yapıyor." diye konuştu.