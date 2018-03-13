Üniversite öğrencileri elbise dolabında uyuşturucu yetiştirmiş

KONYA (AA) - Konya'da narkotik ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı aldı.

Harekete geçen polis ekipleri, fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan evdeki Türkmenistan uyruklu T.A. (24), D.M. (26) ve . (26) ile Kazakistan uyruklu T.R. (34) gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, elbise dolabı içinde uyuşturucu madde yetiştirildiği tespit edildi. Dolap içine, uyuşturucu yetiştirebilmek için gerekli olan ısıtıcı ve fan yerleştirildiği, ışıklandırma sistemi kurulduğu belirlendi. Ayrıca evde 50 gram satışa hazır esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin, polisteki ifadesinde, dolap içinde yetiştirdikleri ve evde bulunan uyuşturucuyu, kendilerinin kullandığını söyledikleri öğrenildi.



