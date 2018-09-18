NİĞDE (AA) - Niğde'de Üniversite Güvenlik Toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonundaki toplantıda, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve bağlı yüksekokulların sorunları ve güvenliği görüşüldü.

Yeni eğitim döneminde alınan ve alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldüğü toplantıda, asayiş, ulaşım ve güvenlik konuları ele alındı.

Toplantıya, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

