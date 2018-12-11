Üniversite 2019'da indirimli elektrik kullanacak

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik arasında yapılan anlaşma gereğinde üniversite 2019 yılı boyunca elektriği indirimli kullanacak. CK Enerji Çamlıbel'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CK Enerji Çamlıbel...