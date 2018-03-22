Unilever temiz su erişimine destek veriyor

İSTANBUL (AA) - Unilever, BM Dünya Su Günü'nde temiz su erişimine destek veriyor.

Unilever açıklamasına göre, Unilever Türkiye ve UNICEF, Metro’nun “Su Hareketi” projesi kapsamında Birleşmiş Milletler Dünya Su Günü’nde, insani kriz ortamında yaşamını sürdüren çocukların temiz suya erişimine destek oluyor. Unilever’in OMO, Yumoş, Rinso, Domestos ve Cif markalarından yapılan 50 TL’lik her alışverişin 1 TL’si çocukların temiz suya erişebilmesi için kullanılacak.

UNICEF verilerine göre özellikle Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya’da savaşlar sebebi ile yerlerini terk eden milyonlarca insan güvenli suya ulaşamıyor. Su aracılığıyla geçen hastalıkların yayılması ise çocukların yaşamına yönelik en büyük tehlikeyi oluşturuyor. Bu tehlikenin bertaraf edilebilmesi için herkese bir rol düşüyor. Bu doğrultuda Dünya Su Günü vesilesiyle hayata geçirilen proje kapsamında, insani kriz ortamında bulunan bin çocuğun temiz suya erişimini sağlayacak.



Kampanya ile 30'dan fazla Metro mağazasında 1 milyon 500 bin alışverişçiye ve dijital kanallar üzerinden 1 milyon 300 bin tüketiciye ulaşılarak çağrı yapılması hedefleniyor.





-Unilever'in su kıtlığıyla mücadele kararlılığı





Unilever global olarak Dünya Su Günü'nde giderek artan su kıtlığı sorunu için farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Dünya genelinde 2,8 milyar insanın suya erişiminin kısıtlı olduğu günümüzde, su konusunda tüketici talebi 1950'den bu yana ikiye katlanırken 2030 itibarıyla yine ikiye katlanacağı öngörülüyor.



Dünya çapındaki toplumların yüz yüze olduğu su kıtlığı riskiyle uğraşma kararlığında olan Unilever, bunu tedarik zincirinde su kullanımını azaltarak, örneğin fabrikalarındaki su verimliliğini iyileştirerek yapıyor. Unilever global olarak, 2008'den bu yana üretim tonu başına su kullanımını yüzde 37 azalttı.



Unilever, 2010 yılında hayata geçirdiği Sürdürülebilir Yaşam Planı kapsamında yaptığı çalışmalarla da su tasarrufu konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Unilever 2010’dan bu yana Türkiye’de, Yumoş ve Cif markalarıyla 7289 ton su tasarrufu sağladı. OMO markasıyla ön yıkama alışkanlığının azaltılmasını sağlayarak yüzde 44’ten yüzde 18 oranlarına düşürerek 2013 yılında 2 Ömerli barajına eşit su tasarrufu gerçekleştirdi.







