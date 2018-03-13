UNICEF: Suriye'de 2014-2017 arasında 2 bin 500 çocuk öldürüldü

ANKARA (AA) - Suriye'de 7 yılı geride bırakan iç savaş nedeniyle 8,6 milyon çocuğun acil yardıma muhtaç olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) yayımladığı rapora göre, Suriye'de 2014-2017 yılları arasında 2 bin 500 çocuk öldürüldü.

Raporda, gerçek rakamın bunun çok daha üzerinde olabileceği ve bu sayının 2016'dakinden yüzde 50 fazla olduğuna işaret edildi. Ülkede bugün 10 milyon çocuktan 8,6 milyonunun acil yardıma ihtiyaç duyduğu, yaklaşık 6 milyon çocuğun yerlerinden edildiği belirtildi.

Okula gidemeyen Suriyeli çocukların sayısının 2,5 milyon civarında olduğu ifade edilen raporda, çatışmanın durulduğu bölgelerde yaşayanlar dahil 3,3 milyon çocuğun, patlamamış mühimmat ve kara mayınları tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

2017'de eğitim ve sağlık tesisleri ile personelini hedef alan 175 saldırın doğrulandığı dile getirilen raporda, Suriye'de özellikle 2018'in ilk 2 ayında binin üzerinde çocuğun öldüğü ya da yaralandığı belirtildi. Ayrıca Suriye'de kara mayınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 40'ını çocukların oluşturduğu vurgulandı.

Doğru tıbbi ve psikolojik yardım eksikliğinin, çocukların engellerini ve yaralarını kötüleştiren bir durum olduğu ifade edilen raporda, engelli çocukların şiddete maruz kalma olasılıklarının daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

"Savaş yüzünden binlerce çocuk engelli kaldı"

UNICEF'in Ortadoğu ve Kuzey Amerika yöneticisi Geert Cappelaere, "Savaş, çocuklar üzerinde kabul edilemez, akıl almaz biçimde vahşi bir etkiyle tüm şiddetiyle sürüyor. Binlerce çocuk öldürüldü, öldürülmeye devam ediyor. On binlerce çocuk ağır yaralandı. Birçoğu hayatları boyunca bu izleri taşıyacaklar. Savaş yüzünden binlerce çocuk engelli kaldı." diye konuştu.

Suriye iç savaşı, Dera ilindeki bir grup öğrencinin 15 Mart 2011'de okul duvarına "Halk rejimin yıkılmasını istiyor" yazmasıyla fitillenen halk ayaklanmalarıyla başlamıştı.

Birleşmiş Milletler yetkililerinin kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek, tehcir etmek, ablukaya almak, keyfi tutuklamak, işkence etmek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlendiğini vurguladığı iç savaş, 7. yılını doldurdu.

7 yılda sivil kayıpların yüz binlerle ifade edildiği iç savaşta 5 milyon 600 sivil ülkesini terk ederek mülteci konumuna düştü.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz











