UNESCO'nun logo desteği verdiği sergi Eskişehir'de açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Hanım Halaç küratörlüğünde, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Genç Parmaklardan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Türkiye" adlı sergi Eskişehir'de açıldı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve üyeleri tarafından logo desteğine layık görülen, kültürel miras farkındalığının sağlanması için amacıyla 180 öğrencinin ürettiği 360 eser, NeoPlus Alışveriş Merkezi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sanat ve Tasarım Galerisi'nde açıldı.

Katılımcı öğrencilere kültürel miras koruyucu meleği sertifikalarının verilmesi öncesinde konuşan Vali Yardımcısı İsmail Soykan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki eserlerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Söz konusu eserlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini anlatan Soykan, programda katkısı olan herkese teşekkür etti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Eğitim İhtisas Komitesi Başkanı Doçent Doktor Adnan Boyacı da medeniyetin taşıyıcısı ve temsilcisi olan yeni nesillere kültürel mirasın korunması idraki ve şuurunu kazandırmanın önemine değindi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk ise Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) içindeki fakülte olarak yeni efsaneleri yaratma gayreti içerisinde olduklarını dile getirerek, üçüncü üniversite içerisinde çok başarılı faaliyetler yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Etkinlik koordinatörü Doç. Dr. Hicran Hanım Halaç da çocukların ve gençlerin kültürel mirasa olan duyarlılığının hayranlık verici olduğunu vurguladı.

Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile diğer ilgililerin katıldığı etkinlik, katılımcı öğrencilere kültürel miras koruyucu meleği sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.