"Umuyoruz ki Türk Konseyi bölgede etkin ve güvenilir bir aktör olur"

ANKARA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "Umuyoruz ki sadece kendi üyeleri için değil, tüm Kafkas ve Orta Asya bölgesi için barış, istikrar ve refahı hedefleyen Türk Konseyi bölgede etkin ve güvenilir bir aktör olur." dedi.

Amreyev'in Türk Konseyi Genel Sekreteri olarak göreve başlaması ve 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü münasebetiyle Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yanı sıra birçok diplomat ve yabancı ülkelerin misyon şefleri katıldı.

Türk Konseyinin üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim, gençlik ve spor gibi alanlardaki iş birliği ve koordinasyonunu artırmak için kurulan uluslararası bir kurum olduğunu kaydeden Amreyev, "Umuyoruz ki sadece kendi üyeleri için değil, tüm Kafkas ve Orta Asya bölgesi için barış, istikrar ve refahı hedefleyen Türk Konseyi bölgede etkin ve güvenilir bir aktör olur." ifadesini kullandı.

Amreyev, üye devletler arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeye yüksek düzeyde önem verdiklerini belirterek, "2015'te düzenlenen Astana Zirvesi'nden bugüne kardeş Türk ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliği yeni bir seviyeye çıktı. Türk Konseyine üye ülkeler arasındaki ticaret yüzde 22 artışla 9 milyar dolara ulaştı." şeklinde konuştu.

Bu sayının Özbekistan ve Türkmenistan'ın eklenmesiyle 16 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Amreyev, 2015'ten bugüne Trans-Kafkasya koridoru boyunca ulaşımın da geliştiğini söyledi.

Amreyev, Türk Konseyinin Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkisini geliştirdiğini belirterek, "Bu zamana kadar 21 yüksek düzeyli uluslararası konferans, forum ve atölyeler düzenledik." dedi.

Yakın zamanda Kırgızistan'da 6. Türk Keneşi Zirvesi'nin düzenlendiğini ifade eden Amreyev, "Bu zirve 5 Cumhurbaşkanı ve bir Başbakanın katılımıyla düzenlenen tarihi bir zirveydi. Burada çok önemli kararlar alındı." diye konuştu.

Amreyev, ilerleyen dönemlerde de birçok çalışmaya imza atacaklarını belirterek, Türk Konseyi üye ülkelerinin bölgesel ve küresel istikrara daha büyük katkılar sunacağının altını çizdi.

Doğu ile Batı arasında ticareti geliştirmenin yeni avantajlar sunduğunu kaydeden Amreyev, geçmişte İpek Yolu'nun nimetlerinden faydalanan Türk dünyası ülkelerinin bugün de yeni çıkan stratejik güzergahlarda etkin bir rol ve sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Amreyev, Türk Konseyi bünyesinde kurulan "Gençlik Platformu" sayesinde, üye ülkelerin gençleri arasındaki etkileşimin artması için çabaladıklarını dile getirdi.



Amreyev, Türk Konseyine gösterdikleri teveccühten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet başkanlarına teşekkür etti.

- "Birlikte çok daha güçlüyüz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ise Türk dünyasının birçok ortak değere sahip olduğunu kaydederek, "Bu ortak noktalar bizi birbirimize bağlayan gönül birlikteliğini, fikir birlikteliğini ve amaç ve eylem birlikteliğini içeriyor." dedi.

Bu fikir ve duygu birlikteliklerini eylem birlikteliğine dönüştürebildikçe Türk Konseyinin daha güçlü ve etkin olacağını vurgulayan Kıran, Türk Konseyinin kısa sürede önemli başarılar elde etmiş olmasının, bu birlikteliğin bir sonucu olduğunu söyledi.

Kıran, Türk Konseyinin başarılarının katlanarak devam etmesi temennisinde bulunarak, "Türk dünyası çerçevesinde paylaştığımız bu dayanışmaya daha fazla ülkenin eşlik etmesini ve Türk Konseyinin her geçen gün daha da gelişmesini önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu birlikteliğin ekonomik anlamda da büyük kazanımlara dönüştüğünü kaydeden Kıran, bölgenin gelişmesine katkı sağlayan projelerle gelecekte de halkların refahına katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Kıran, istikrarsızlığın arttığı bölgede Türk dünyasının dayanışma ve iş birliği içinde olması gerektiğine dikkati çekerek, "Bizler birlikte çok daha güçlüyüz." dedi.

- "Gelecekte çok büyük işler becereceğiz"

Prof. Dr. Ortaylı da Türk Konseyinin kuruluşunda Baghdad Amreyev'in katkısının büyük olduğunu belirterek, "Gelecekte çok büyük işler becereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarih yazımı alanındaki üye ülkeler arasında okul kitapları üzerinde anlaşmaya vardıklarını kaydeden Ortaylı, bu alandaki ilk ürünlerinin yakın zamanda ortaya çıkacağını bildirdi.

Ortaylı, gençlerin bölgenin tarihini tanıması için turizm ve yolculuğun şart olduğunu belirterek, "Turizm faaliyetlerinden zengin olsak da olmasak da, bu bize çok şey getirse de getirmese de burada yatırımlar yapılmalı. Çünkü bu dünyanın herhangi bir yerindeki genç öğrenci, istikbalimiz olan nesiller, Özbekistan'ın, Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın ve Türkiye'nin zenginliklerini, coğrafyasını ve tarihini gördükçe bu dünyayı sevecek ve benimseyecek." diye konuştu.

Ortaylı, bu nedenle turizm projelerine gereken önemin verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.