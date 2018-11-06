Umre ödüllü Kur'an-ı Kerim okuma yarışması yapıldı

KAYSERİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca görme engellilerin dini bilgilerini geliştirmek, Kur’an'ı Kerim okumalarını teşvik etmek, inanç esasları ve Siyer-i Nebi konularında bilgilerini artırmak amacıyla "Görme Engellilere Yönelik Umre Ödüllü Kur'an-ı Kerim, Hafızlık ve Dini Bilgiler Yarışması" il birinciliği seçimi yapıldı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, il müftülüğü konferans salonunda yapılan yarışmanın komisyon başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Fatma Feyza Güner, komisyon üyeliğini ise İncesu Vaizi ve engelliler koordinatörlerinden Yasin Bulut, Kocasinan İlçe Müftülüğü'ne bağlı H. Seyit Delikan Camii İmam Hatibi Ahmet Kaplan ve Melikgazi İlçe Müftülüğü'ne bağlı Servet Ziya Ustaoğlu Kur'an Kursu Öğreticisi Sümeyra Arısoy yaptı.



Komisyonun seçimi sonucunda Kur'an’ı Kerim'i güzel okuma il birincisi Emre Selçuk, hafızlık bölümünde il birincisi Cennet İncesu oldu.



Bütün yarışmacılara il müftülüğünce çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi.

Ayrıca Selçuk ve İncesu umre ile ödüllendirildi.

