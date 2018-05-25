Ümraniye Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği futboldan basketbola, tenisten jimnastiğe kadar birçok dalda eğitimin verileceği Yaz Spor Okulu'nun kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hem tatil hem de eğitim imkanını sunan Yaz Spor Okulu'nda 7/14 yaş arası öğrencilere 7 branşta eğitim verilecek.

Çocuklar burada bir taraftan eğitici sosyal aktivitelere katılarak kendilerini geliştirirken, diğer taraftan da tatillerini değerlendirmiş olacak. Yaz Spor Okulu'nda öğrenciler, futbol, voleybol, basketbol, tekvando, karate, jimnastik, masa tenisi eğitimleri alacaklar.

Eğitimler branşlara göre, Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı Spor Tesisleri ve Ümraniye Dudullu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda uzman hocalar eşliğinde gerçekleştirilecek. Yaz Spor Okulları 25 Haziran ve 9 Ağustos arasında gerçekleşecek.

Ümraniye Belediyesi Yaz Spor Okulları'na, 2 vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile Namık Kemal Kültür Merkezi ve Dudullu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'ndan kayıt yaptırılabiliyor.



