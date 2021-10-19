UMKE ve 112 Sağlık Ekibleri Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021 Yarışlarında

Nevşehir Kapadokya’nın peribacaları ile kaplı mistik doğasında vadileri arasında birinci olabilmek için mücadele eden, Koşuya katılanlar, vadi sırtları ve yamaçlardan geçerek uzun soluklu parkuru tamamlamaya çalışıyor. Ürgüp’te başlayan yarışlarda sporcular, 38, 63 ve 119 kilometrelik etapları Ortahisar, Uçhisar, Göreme beldelerinden de geçerek tamamlandı.

Sahada konuşlanan UMKE ve 112 Acil Sağlık Ekipleri, sporculara yerinde sağlık hizmeti sundu.