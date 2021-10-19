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UMKE ve 112 Sağlık Ekibleri Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021 Yarışlarında
Bu yıl 7. si gerçekleştirilen, Dünyanın 22. büyük spor organizasyonu niteliğindeki Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021 Yarışmalarına 64 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katılımı ile Nevşehir Kapadokya da yapıldı.
Genel 19.10.2021, 12:51
Nevşehir Kapadokya’nın peribacaları ile kaplı mistik doğasında vadileri arasında birinci olabilmek için mücadele eden, Koşuya katılanlar, vadi sırtları ve yamaçlardan geçerek uzun soluklu parkuru tamamlamaya çalışıyor. Ürgüp’te başlayan yarışlarda sporcular, 38, 63 ve 119 kilometrelik etapları Ortahisar, Uçhisar, Göreme beldelerinden de geçerek tamamlandı.