UMKE gönüllülerine eğitim verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri tarafından eğitim gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlük tarafından gönüllük esasına göre görev yapan UMKE personel sayısının arttırılması amacıyla eğitim düzenlendi.
Kayseri Büyükşehir İtfaiye Alanı'nda gerçekleştirilen eğitimde, kursiyerlere, yüksekten hasta, yaralı tahliyesi, kuyudan hasta, yaralı tahliyesi, sıkışmalı trafik kazasında acil müdahale, yangında ilk müdahale, KBRN olaylarına yaklaşım konularında eğitim verildi.
Program, başarılı kursiyerlere sertifika verilmesinin ardından sona erdi.