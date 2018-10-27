UMKE gönüllülerine eğitim verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri tarafından eğitim gerçekleştirildi.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlük tarafından gönüllük esasına göre görev yapan UMKE...