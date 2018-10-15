UMKE ekipleri Sivas'ta kamp yaptı

SİVAS (AA) - Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 7. Bölge Kampı, Sivas'ta yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, UMKE 7. Bölge Kampı, Sivas'ta görevli 25 ve Tokat'ta görevli 18 UMKE personelinin katılımıyla Sivas Kızılkavraz Mesire alanında gerçekleştirildi.

Bölge kampında, katılımcılara doğada mukavemeti artırma, genel kampçılık, dağcılığa giriş, tırmanma ve iniş eğitimleri verildi.

UMKE Birimi Organizasyonu ile sağlık kurumları arası oryantirik yarışmasının da düzenlendiği kampta, ayrıca sahra hastanesi kurulum tatbikatı yapıldı.

Sağlık hizmetini her türlü şartta sunmayı hedefleyen UMKE personeline yönelik eğitim ve kampların devam edeceği belirtildi.