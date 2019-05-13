UMED 9. Medya Akademisi sertifika töreni

AKSARAY (AA) - Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın sağ salim bulunmasını dileyerek, sosyal medyada nefret söylemine sarılanları kınadıkları bildirdi.

Aksaray'da UMED ile Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İletişim Topluluğunca düzenlenen "Medya Akademisi" başlıklı eğitim tamamlandı.

Eğitimlerin öğrencilere ücretsiz verildiği akademide, 55 öğrenci 5 haftanın sonunda sertifika almaya hak kazandı.

Aksaray Üniversitesi İktisat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.

Öğrenciler, sertifikalarını UMED Başkanı Aslan Değirmenci, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve akademide derslere giren gazeteci-yazarların elinden aldı.

UMED Başkanı Aslan Değirmenci, törende yaptığı konuşmada, amaçlarının medyanın görevlerini, işlevlerini, ilkelerini, etkilerini anlatmak, yanlışları ve doğruları da göstermek olduğunu belirtti.

Değirmenci, hakkın, hakikatin, adaletin yanında olan gençlerle yol yürümekten UMED olarak onur duyduklarını ifade etti.

- AA muhabirinin görev başındayken uçuruma yuvarlanması

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın dünyanın en zorlu yollarından birini açma çalışmalarını takip ederken, Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandığını anımsatan Değirmenci, şunları kaydetti:

"Olayın ardından Nişancı ve AA'ya yönelik sosyal medyadaki nefret söylemlerini kınıyoruz. Meslektaşımız Abdulkadir Nişancı kardeşimizin sağ salim bulunup aramıza dönmesini diliyoruz. Anadolu Ajansımıza da geçmiş olsun dileğimizi iletiyoruz. Sosyal medyada nefret söylemine sarılarak hakaret, düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçunu işleyen kendini bilmezleri de kınıyoruz."