"Umarım bu tür provokasyonlardan vazgeçilir"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Şu anda yaşanan olay, siyasetçilerin sıfır hatayla bu işi yürütmesi gerektiğini bir kere daha ortaya koydu. Umarım artık bu tür provokasyonlardan, kutuplaşmalardan vazgeçilir." dedi.

Öztrak, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde karşılayacaklarını ifade eden Öztrak, daha sonra teferruatlı açıklamalarda bulunacaklarını söyledi.

Öztrak, "Şu anda yaşanan olay siyasetçilerin sıfır hatayla bu işi yürütmesi gerektiğini bir kere daha ortaya koydu. Umarım artık bu tür provokasyonlardan, kutuplaşmalardan vazgeçilir." diye konuştu.

- Kuzey Ankara Kapısı'nda partililer karşıladı

Öte yandan, Çubuk'tan zırhlı araçla ayrılan Kılıçdaroğlu, Saray mevkisinde, Kuzey Ankara Kapısı'nın bulunduğu yerde bir grup partili tarafından karşılandı.

Zırhlı araçtan inen Kılıçdaroğlu, burada partililerle bir süre konuştuktan sonra kendi makam aracına bindi.

Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içerisinde CHP Genel Merkezine ulaşması bekleniyor.

Parti yönetiminin çağrısı üzerine çok sayıda CHP'li ellerinde Türk bayraklarıyla Genel Merkez binası önüne geldi. Partililerin, Kılıçdaroğlu'nu bekleyişi sürerken, emniyet güçleri de kurdukları barikatla güvenlik önlemi aldı.