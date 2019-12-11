"Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası"
- AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Çiğdem Koncagül: - "Nasıl ki seçme ve seçilme hakkı dünyadaki birçok ülkeden daha önce Türk kadınına verildiyse bugün de AK Parti ile kadının siyasetteki yeri hak ettiği seviyelere ulaşmıştır"
ANKARA (AA) - AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Çiğdem Koncagül, erkek ile kadının siyasetin bütün iki parçası olarak temel alındığını belirterek, "Nasıl ki seçme ve seçilme hakkı dünyadaki birçok ülkeden daha önce Türk kadınına verildiyse bugün de AK Parti ile kadının siyasetteki yeri hak ettiği seviyelere ulaşmıştır." dedi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca ATO Congresium'da düzenlenen "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası" başladı.
Koncagül, şuranın açılışında yaptığı konuşmada, 18 yıl önce AK Parti'nin kurulmasıyla eşitlik ve dürüstlüğün filizlendiğini belirtti.
AK Parti'nin vizyonu gereği erkek ile kadının siyasetin bütün iki parçası olarak temel alındığını anlatan Koncagül, "Nasıl ki seçme ve seçilme hakkı dünyadaki birçok ülkeden daha önce Türk kadınına verildiyse bugün de AK Parti'yle kadının siyasetteki yeri hak ettiği seviyelere ulaşmıştır." diye konuştu.
Koncagül'ün ardından Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Meriç de "Medeniyet, Şehir, Kadın" konulu konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan moderatörlüğünde yerel yönetimlere ilişkin panel düzenlendi.
Panelde, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bazı yabancı katılımcılar yer aldı.
Şuranın açılışına, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da katıldı.
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