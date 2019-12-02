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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, istasyonun dışındaki kozmik ışın dedektörüne yeni pompalar yerleştirmek için uzay yürüyüşüne çıktı.
Genel 02.12.2019, 17:02
CAPE CANAVERAL (AA) - Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli İtalyan ve Amerikalı astronotlar Luca Parmitano ve Andrew Morgan, uzay yürüyüşüne çıktı.
İtalyan ve Amerikalı astronotlar Luca Parmitano ve Andrew Morgan'ın uzay yürüyüşü sırasında uygun soğutma sistemi bulunmadığından arızalı olan 2 milyar dolarlık Alfa Manyetik Spektrometre ile 4 yeni pompanın bağlantısını kurmaya çalışacağı belirtildi.
Parmitano ve Morgan'ın yürüyüşünün 6,5 saat sürmesi bekleniyor.
Bunun yaklaşık 3 hafta içinde 3. uzay yürüyüşü olduğu ifade edildi.
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