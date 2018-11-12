ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Uluslararası Ürün Güvenliği Haftası'na ilişkin, "Ürün güvenliği konusundaki yasal altyapının ve uygulamanın değişen AB mevzuatı ve günün koşulları çerçevesinde güncellenmesi, ilgili paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması, kazanımlarımızın ve sürecin devamlılığı için temel unsurlardır." ifadelerini kullandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Ürün Güvenliği Haftası'nın bu yıl 12-16 Kasım'da, "ürün güvenliği" konusundaki uluslararası iş birliğini artırmak, bilgi teknolojilerinin etkin kullanımını sağlamak ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere Avrupa Komisyonu Adalet ve Tüketiciler Genel Müdürlüğünce Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek etkinliklerle kutlanacağı bildirildi.

Etkinliklere kamu otoritelerinden sanayi sektörü temsilcilerine, tüketici organizasyonlarından standardizasyon kuruluşlarına, test laboratuvarlarından akademisyenlere ve ürün güvenliği uzmanlarına kadar geniş bir paydaş katılımının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "güvenli ürünün", normal kullanım koşullarında, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını taşıyan ürün olduğuna işaret edildi.

Piyasaya arz edilen ürünlerin türü, miktarı ve çeşitliliğinin arttığı dünyada, tüketiciye sunulan seçeneklerin yanı sıra ürün güvenliğine ilişkin risklerin de çoğaldığına dikkat çekilen açıklamada, "Ürünlerin teknik mevzuatına uygun üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi, uygun ve güvenli olmayan ürünler için gereken önlemlerin alınması temel bir kamu hizmetidir ve kamu otoriteleri tarafından yürütülmelidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, gerek ithalat aşamasında gerek iç piyasada kamu otoriteleri tarafından gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin, sadece tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması açısından değil, haksız rekabetin önlenmesi açısından da önem arz ettiği kaydedildi.

- "Ürün güvenliğine yönelik piyasa gözetim ve denetimi 9 kamu kuruluşunca yürütülüyor"

Türkiye'nin AB ile tesis ettiği Gümrük Birliği çerçevesinde AB teknik mevzuatına uyum çalışmaları yürütüldüğü, AB'nin bu alandaki mevzuatına uygun olarak kalite altyapısının ve piyasaya güvenli ürün sunulmasını sağlamak ve ürün güvenliğine ilişkin tedbirleri almak amacıyla yasal çerçevenin oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda ürün güvenliği alanında idari kapasitenin ve bilgi birikiminin artırılmasını teminen AB projeleri yürütülmüştür. Halihazırda, ürün güvenliğine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri iç piyasada yerli, ithal ürün ayırımı yapılmaksızın 9 farklı kamu kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Ürün güvenliği konusundaki yasal altyapının ve uygulamanın değişen AB mevzuatı ve günün koşulları çerçevesinde güncellenmesi, ilgili paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması, kazanımlarımızın ve sürecin devamlılığı için temel unsurlardır."



