SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen 3. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi başladı.



Zirveye katılan davetlilerle tarihi Behrampaşa Hanı'nda düzenlenen programda bir araya gelen Sivas Valisi Davut Gül, Sivas'ın kabuğunu kırdığını ve dünyaya açıldığını söyledi.

Sivas'ın başka yerde olmayan çeşitli özellikleri barındırdığını belirten Gül, Kangal Balıklı Kaplıcası'nın bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Kangal Balıklı Kaplıcası'nda sedef hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa katkı sunan "doktor balıklar" bulunduğunu vurgulayan Gül, "Aynı şekilde Sıcak Çermik'imiz var. Sivas, Anadolu'da en iyi güneş alan yerlerden biri. Topraktaki mineralleri aynı şekilde." dedi.



Sivas'ta, kayak turizmi ve termal turizmin aynı anda sunulduğunu ifade eden Vali Gül, şunları kaydetti:



"Sivas, kayak turizmi yapılırken termal imkanlardan yararlanan nadir yerlerden biri. Sivas, güvenli ve yatak kapasitesi yüksek bir şehir, yeni otellerimiz ve yeni tesislerimiz var. Özel ve kamu hastaneleri, hastaları tedavi etmeleri anlamında belirli bir noktaya geldi. Ulaşım imkanı hava ve karayoluyla, gelecek sene hızlı trenle yine güzel bir noktaya geldi. Musikisiyle, mutfağıyla, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Sivas, inşallah mevcut potansiyelini dünyaya açacak. Burada ne bekliyoruz, yatırımcılar yatırım yapmak istediklerinde onlara tahsis edebileceğimiz su ve tahsis edebileceğimiz arazi var. Bugün burada hastane işletmeleri, seyahat acenteleri, doktorlar, yabancı basın mensupları var. İnşallah sonucunda olumlu neticeler alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel ekonominin canlandırılması konusunda il valilerine talimatı var. Turizm yükselen bir sektör, Sivas'ın kültürel değerlerinin, önemli potansiyelinin keşfedilmesi için önemli bir fırsat. İnşallah bunun sonucunu hep beraber göreceğiz."



Öte yandan program kapsamında kente gelen davetliler, şehrin tarihi ve turistik mekanları ile kaplıcalarını gezdi.



Zirve, yarın Cumhuriyet Üniversitesi Kongre Merkezi'nde termal ve sağlık kuruluşlarının sunumuyla devam edecek.