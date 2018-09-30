ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliğince düzenlenen "Uluslararası Seyyid Sultan Sücaaddin Veli'yi Anma Etkinlikleri", Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Özdemir Çakacak, Seyyid Sultan Sücaaddin Veli'nin kabrini ziyareti sonrası başlayan törende yaptığı konuşmada, Seyyid Sultan Sücaaddin Veli’yi anmak ve onun manevi iklimini solumak amacıyla gerçekleştirilen programda bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Çakacak, Seyyid Sultan Sücaaddin Veli'nin Eskişehir’de yaşamasına karşın etki alanının geniş olduğunu aktararak, "Bursa, Kütahya, Manisa ve Ankara başta olmak üzere Anadolu'nun ve Balkanlar'ın en ücra yerlerine kadar ulaşan, gerek Anadolu halkı için, gerekse Balkanlar'daki Türkmenler için manevi bir rehber olan Sücaaddin Veli'nin Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslam'ın Balkanlar'a yayılmasında şüphesiz ki büyük katkıları olmuştur." ifadesini kullandı.

Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran, Mevlana, Yunus Eme, Hacı Bayram-ı Veli, Taptuk Emre, Şeyh Edebali gibi kıymetlerden birinin de Sücaaddin Veli olduğunu bildiren Çakacak, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan gerek Türk Dünyası Kültür Başkentliği sürecinde ve gerekse akabinde Eskişehir Valiliği olarak Sücaaddin Veli’ye olan vefa, minnet ve evlatlık borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilmek gayesiyle ayak basarak onurlandırdığı Eskişehir'imizde ondan kalan yapılara ve hatıralara sahip çıkıp onarmayı, abad etmeyi bir görev bildik."

Anma programına Seyitgazi Kaymakam Vekili Cüneyt Demirkol, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Şeyh Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği ile Eskişehir Alevi Dernekleri Platformu Başkanı İbrahim Balcı, Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Dergahı Postnişini Mehmet Demirtaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.