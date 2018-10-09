NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 26-26 Ekim tarihlerinde "Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi" (5.ICPESS 2018) düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, alanında önemli bilimsel toplantılardan biri olan kongrenin ana teması "Küresel ve Bölgesel Düzensizliklerin Etkileşimi" olarak belirlendi.

Türkçe ve İngilizce bildiri kabul edilen ICPESS'de sunumlar, 26-27 Ekim'de yapılacak.

Kongre'de, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Öniş, "Tersine Dönüşüm Riski, Küresel Kaymalar, Doğu-Batı Ayrımı ve Avupa'nın Geleceği", Tunus Merkez Bankası Eski Başkanı Dr. Mustapha K Nabli "Ortadoğu Küresel Düzensizliğin Suçlusu mu veya Kurbanı mı?" konularında davetli konuşmacı olarak katılacak.

Kongre'de isteyen katılımcılara Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu tarafından, "Asimetrik, Panel Asimetrik Nedensellik Testleri" konularında, Doç. Dr. Serdar İspir tarafından da "Uygulamalı Temel Ekonometri" konularında ücretsiz ekonometri eğitimi verilecek.



Birçok ülkeden yabancı konuşmacının yer alacağı kongre için tam metinler ise 5 Aralık tarihine kadar gönderilebilecek.



Katılımcılar için Adana ve Kayseri havaalanlarından ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Ayrıca katılımcılara, etkinlik içerisinde Niğde ve Kapadokya gezi imkanı sunulacak.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek etkinliğin başvuruları 12 Ekim'de sona erecek.