"Uluslararası kriterlerde eğitim neyi gerektiriyorsa onu sağladık"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Biz geldiğimiz zaman 28 öğrenciye bir öğretmen düşerken, şimdi 17 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Bu sayı Japonya, Güney Kore ve İngiltere'de aynı ama Fransa, İtalya'da daha fazla. Uluslararası kriterlerde eğitim neyi gerektiriyorsa bu dönemde onu sağladık." dedi.

Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında Sivas'ın Koyulhisar ilçesini ziyaret etti.

İlçe meydanında halka hitap eden Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, geçen yılki referandumda bu seçime karar verildiğini anımsattı.

Yılmaz, bu seçimde hükümeti halkın kuracağını belirterek, "Sabah oy kullanacaksın, akşam sandıklar açıldığı zaman hükümeti kimin kurduğunu bileceksin. Dolayısıyla bu hükümete millet hükümeti diyoruz. Millet bu hakkı, geçen yıl kendisine aldı. Bu seçimde de bu hakkın kullanılmasını yerine getirecek. İki oy kullanacaksınız. Biri cumhurbaşkanlığı için, hükümeti kursun diyeceksiniz. Diğeri milletvekilleri için parlamentoyu, yasama organını oluştursun diyeceksiniz. İnşallah güçlü bir destek ile güçlü bir hükümete ihtiyacımız var. Güçlü milletvekilleriyle güçlü bir parlamentoya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Hükümet ve parlamentonun güçlü olması durumunda Türkiye'nin de güçlü olacağını vurgulayan Yılmaz, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Zor dönemde Türkiye'nin güçlü bir yönetime, güçlü bir parlamentoya ihtiyacı var. İnşallah bunu hep birlikte sağlarsak, Türkiye'nin yarını bugünden daha aydınlık olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz diyoruz ki 16 yılda, 80 yılda yapılamayan hizmetlerin kat kat fazlasını yaptık. Eğer herkesin elinde bir adalet terazisi varsa 80 yılda yapılanları bir tarafa koysun, bir de AK Parti döneminde yapılanları bir yere koysun, kesinlikle 16 yılda yapılanlar 80 yılda yapılanlardan daha ağır gelir." ifadelerini kullandı.

- "Size güvenmeyenlere siz de güvenmeyin"

Bakan Yılmaz, bugüne kadar 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdiklerini, bu yıl da 25 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim dönemimizde atanan öğretmen sayısı 610 bine ulaşacak. Neden? Daha kaliteli bir eğitimi evlatlarımıza verelim diye. Öğrenci başına düşen öğretmen sayısı da kaliteli eğitim vermek için aranan unsurlardan birisidir. Biz geldiğimiz zaman 28 öğrenciye bir öğretmen düşerken, şimdi 17 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Bu sayı Japonya, Güney Kore ve İngiltere'de aynı ama Fransa, İtalya'da daha fazla. Uluslararası kriterlerde eğitim neyi gerektiriyorsa bu dönemde onu sağladık. Sizden destek isteyenler ne diyorlar biliyor musunuz? 'Parlamenter sisteme geri döneceğiz.' diyor. Parlamenter sisteme geri döneceğim demek, bu milletin elinden hükümeti kurma yetkisini geri alacağım demek. Millet almış olduğu hakkın geri verilmesine rıza gösterir mi? Niye alıyorsun bu milletten hükümet kurma yetkisini, millet bilemedi mi, millet hata mı yaptı, millet kusur mu yaptı? 'Millet bilmez' mi diyorsun, 'Millet cahil' mi diyorsun? Her gelene lütfen bunu sorun. 'Parlamenter rejimi biz geçen referandumda değiştirdik, hükümeti kurma yetkisini millet olarak biz aldık. Şimdi 'Eskiye döneceğim diyorsun'. Niye? Bu millet karar vermesin diye. Bu millete güvensizliğin en açık göstergesidir. Size güvenmeyenlere siz de güvenmeyin."

Konuşmasının ardından Yılmaz, ilçe meydanında bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Yılmaz, daha sonra seçim çalışmaları kapsamında Gölova ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.