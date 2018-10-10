NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde "Uluslararası Katılımlı Zihinsel Engelli Bireyler ve Kapsayıcı Afet Risk Azaltma Çalıştayı" düzenlendi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezindeki programda, açılış konuşmasını yapan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Osmanlı döneminde kurulan vakıflarca engelli bireylere özel önem verildiğini, günümüzde de Türk hükümetince çeşitli hassas davranışların sergilendiğini belirtti.

Bağlı, şöyle konuştu:

"Osmanlı döneminde engelli bireylere yardım amaçlı altından, gümüşten ve bakırdan protezlerin yapıldığı ve takıldığı vakıflar vardı. Günümüzde de hükümetimiz engellilere yönelik önemli yasal çalışmalarda bulunmuştur. Devletimizin engelli bireylere yönelik hassasiyeti dünya standartlarının çok üstündedir. Ülkemizin, bu konudaki birikimi ve tarihi tecrübesinin yeni bir ufuk açacak bir sahip olduğunu söyleyebilirim."

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ise toplantının bilgi paylaşımı açısından önemli olduğunu, bakanlığın bu tür çalıştayları önemsediğini kaydetti.

Bilgili, "Afet, her zaman için gelebilecek ama istenmeyen bir durum. Bunun için tek yapılacak iş ona karşı hazırlıklı olmaktır. Elbette bütün insanlık afet eğitime katılmak ve hazırlıklı olmak durumunda. Ama zihinsel engelli öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız için afet eğitimi her şeyden önemli hale geliyor. Sadece teorik olarak değil pratikte de uygulanabilir öneriler çıkacağını düşündüğümüz bu çalıştayları önemsiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, çalıştayın oturumlarına geçildi.

Programa, Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui, Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER) Başkanı Hasan Kalcı, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

