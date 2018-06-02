ANKARA (AA) - Avrasya Yazarlar Birliğince düzenlenen "5. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması"na başvurular, 31 Ağustos'a kadar daha önce yayımlanmamış bir eserle yapılabilecek.

Avrasya Yazarlar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, "Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması"nın bu yıl beşincisi düzenlenecek.

Konu serbestliğinin olacağı yarışmada, her yazar, daha önce ödül almamış ve yayımlanmamış, bin ila on bin kelimelik iki ayrı öykü ile yarışmaya katılabilecek.

Yarışmaya gönderilecek öykülerin üzerinde sadece rumuz bulunacak, rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirten herhangi bir işaretin öyküde bulunması halinde, söz konusu eser yarışma dışı bırakılacak.

Yarışmaya ilişkin şartnameye Avrasya Yazarlar Birliğinin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Eserler 31 Ağustos 2018'e kadar teslim edilecek, dereceye girenler 30 Eylül 2018'de açıklanacak.

Yarışmada dereceye girenlere 5 bin ila 20 bin lira arasında para ödülü verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) iş birliğiyle gerçekleştirilecek yarışmanın ödül töreni Ankara'da düzenlenecek.