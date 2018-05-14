NİĞDE (AA) - Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Uluslararası Kanatlı Kongresi 2018" gerçekleştirildi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dünya Bilimsel Tavukçuluk Derneği Türkiye Şubesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve paydaşları öncülüğünde, kanatlı üretimi ve ürünleri ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri gündeme getirmek ve bu konularda ülkeler arasında bilgi alışverişine olanaklar sağlamak amacıyla düzenlenen kongreye, yaklaşık 20 ülkeden 300 katılımcı 230 bildiriyle katıldı.

Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu'nun açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tavukçuluk konusunda uluslararası rekabet edebilme gücüne sahip olduğunu belirterek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilimsel Tavukçuluk Derneği Başkanı Prof. Dr. Rüveyda Akbay ise uluslararası tavukçuluk bakımından kongrenin önemine değinerek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Programda Dünya Tavukçuluk Bilimi Birliği Genel Sekreteri Dr. Roel Mulder'in bir konuşma yaptı.