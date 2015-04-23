Uluslararası İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu 25 Nisan’da

Uluslararası İslami Türk Edebiyatı Sempozyumunun dördüncüsü 25-26 Nisan’da Bostancı Dedeman Otel’de gerçekleşecek. Kur’an-ı Kerimi konu edinen türleri ve metinleri inceleyen araştırmaların bir araya getirileceği sempozyumun konusu Kur’an-ı Kerim ve Edebiyat. Geçen yıllarda İslami Türk edebiyatının çerçevesini çizen, Cenab-ı Allah isminin ve Peygamber Efendimizin (s.a.s.) edebiyatımızdaki yerini inceleyen İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu’nun bu sene başlığı Kur’an-ı Kerim ve Edebiyat. Uluslararası gerçekleşecek sempozyumda dünyanın dört bir tarafından İstanbul’a gelen araştırmacılar edebî eserlere yol göstericiliği bakımından Kur’an-ı Kerimi ele alacaklar.Yağmur dergisinin dört yıl önce 2011’de bu alandaki boşluğu gidermek ve özellikle İslami Edebiyata ilişkin bilgi aktarımının sağlıklı yapılmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığı sempozyum bu yıl 25-26 Nisan tarihleri arasında Bostancı Dedeman Otel’de gerçekleşecek Sempozyum; Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayacak.