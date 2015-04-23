Yağmur dergisinin dört yıl önce 2011’de bu alandaki boşluğu gidermek ve özellikle İslami Edebiyata ilişkin bilgi aktarımının sağlıklı yapılmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığı sempozyum bu yıl 25-26 Nisan tarihleri arasında Bostancı Dedeman Otel’de gerçekleşecek Sempozyum; Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayacak.
Uluslararası İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu 25 Nisan’da
Uluslararası İslami Türk Edebiyatı Sempozyumunun Dördüncüsü 25-26 Nisan’da Bostancı Dedeman Otel’de Gerçekleşecek.
Uluslararası İslami Türk Edebiyatı Sempozyumunun dördüncüsü 25-26 Nisan’da Bostancı Dedeman Otel’de gerçekleşecek. Kur’an-ı Kerimi konu edinen türleri ve metinleri inceleyen araştırmaların bir araya getirileceği sempozyumun konusu Kur’an-ı Kerim ve Edebiyat. Geçen yıllarda İslami Türk edebiyatının çerçevesini çizen, Cenab-ı Allah isminin ve Peygamber Efendimizin (s.a.s.) edebiyatımızdaki yerini inceleyen İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu’nun bu sene başlığı Kur’an-ı Kerim ve Edebiyat. Uluslararası gerçekleşecek sempozyumda dünyanın dört bir tarafından İstanbul’a gelen araştırmacılar edebî eserlere yol göstericiliği bakımından Kur’an-ı Kerimi ele alacaklar.
Yağmur dergisinin dört yıl önce 2011’de bu alandaki boşluğu gidermek ve özellikle İslami Edebiyata ilişkin bilgi aktarımının sağlıklı yapılmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığı sempozyum bu yıl 25-26 Nisan tarihleri arasında Bostancı Dedeman Otel’de gerçekleşecek Sempozyum; Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayacak.
Yağmur dergisinin dört yıl önce 2011’de bu alandaki boşluğu gidermek ve özellikle İslami Edebiyata ilişkin bilgi aktarımının sağlıklı yapılmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığı sempozyum bu yıl 25-26 Nisan tarihleri arasında Bostancı Dedeman Otel’de gerçekleşecek Sempozyum; Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayacak.
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