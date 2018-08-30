Uluslararası Havacılık için Karbon Ofset ve Azaltma Planı Semineri

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) düzenlediği Uluslararası Havacılık için Karbon Ofset ve Azaltma Planı (CORSIA) Semineri İstanbul’da gerçekleşti.

Pegasus Hava Yolları açıklamasına göre, IATA’nın düzenlediği CORSIA Emisyon İzleme Planı Semineri, Pegasus Hava Yolları sponsorluğunda 28-29 Ağustos'ta Crowne Plaza İstanbul-Asia Hotel’de gerçekleştirildi.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) tüm üye ülkelerinde 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak CORSIA Planı’nı ele alan seminer, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yetkilileri, ulusal ve uluslararası havayolu temsilcileri, Anadolu Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi öğretim üyeleri olmak üzere 6 ülkeden toplam 34 katılımcıyla gerçekleştirildi.



Havayollarının, CORSIA planına hazırlanmalarına ve emisyon izleme planlarını geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen seminerde, emisyon izleme yöntemlerinden yakıt kullanımı izleme yöntemlerine, veri yönetimi gereksinimlerinden veri boşluklarına kadar birçok alanda bilgiler aktarıldı ve havayollarının emisyonların izlenmesine hazır hale getirilmesi için gerekli tüm tedbirleri almasının önemi vurgulandı.





- "Etkinlik, sektörün karbon emisyonunu kontrollü şekilde azaltmasına katkılar sağlayacak"





Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane çalıştay açılış konuşmasında, "Standartlar, şüphesiz ki bir sektörün gelişimi ve sürdürülebilir büyümesi için kritik önem taşıyor, özellikle de sivil havacılık gibi hassas ve önemli bir sektör için. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın düzenlediği ve ICAO’nun CORSIA Planı’nın detaylarıyla aktarıldığı bu etkinlik, sivil havacılık sektörünün karbon emisyonunu kontrollü şekilde azaltması ve çevreye duyarlı bir şekilde daha da gelişmesi adına değerli katkılar sağlayacak. Türk sivil havacılık sektörü adına, bu önemli seminere destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Pegasus Hava Yolları Entegre Yönetim Sistemleri ve İş Mükemmelliği Danışmanı Dr. Ümit Özen de seminer kapsamında Pegasus Hava Yolları’nı tanıtan, şirket içinde yapılan yakıt tasarrufuna yönelik yapılan projeleri ve CORSIA kapsamında yapılan çalışmaları anlatan bir sunum gerçekleştirdi.



IATA Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan Bölge Müdürü Funda Çalışır ise "Çalıştayın Türkiye’de yapılması konusunda Pegasus Hava Yolları tarafından verilen destek için çok teşekkür ediyoruz. Verimli bir çalıştay olacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.







- Yeni standartlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak





Açıklamada verilen bilgilere göre CORSIA, ICAO’nun hazırladığı Uluslararası Havacılık için Karbon Ofset ve Azaltma Planı.

ICAO Konseyi, ICAO’nun Uluslararası Havacılık için Karbon Ofset ve Azaltma Planı’nın uygulanması için uluslararası standartları ve önerilen uygulamaları 27 Haziran 2018’de kabul etmiştir. Yeni standartlar, tüm ICAO üye ülkelerinde 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak.