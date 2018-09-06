Uluslararası Gençlik Çalıştayı Ankara'da başladı

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisince düzenlenen "Uluslararası Gençlik Çalıştayı" başladı.

Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılış törenine, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ile davetliler katıldı.

Türkiye'nin tanıtıldığı sinevizyon gösterisiyle başlayan açılış töreninde, protokol konuşmalarının ardından seymen ekibi, halk oyunları gösterisi sundu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk, çalıştayın düzenlenmesine katkı sağlayanlara plaket verdi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi öncülüğünde gerçekleştirilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, AB Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Kızılayı ve Başkent Üniversitesinin destek verdiği çalıştaya, İspanya, Hollanda, Kosova, Polonya, Hindistan, Arnavutluk ve Azerbaycan'ın aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 130 genç katılıyor.

Gönüllülük ve sivil topluma katılım, katılımcı demokrasi, gençler arasında ayrımcılık ve aşırılık başlıklı konuların görüşüleceği çalıştay, 9 Eylül'de sona erecek.

Çalıştayda, Belediye Başkanı Ertürk, Türk milletinin 15 Temmuz'da verdiği mücadeleye ilişkin sunum da yapacak.

Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türklerin tarih boyunca tüm insanlığa barışı ve sevgiyi götürdüklerini belirterek, "Savaşların artık kapımıza kadar dayandığı bu süreçte Türkiye'de biz, Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde, bizim önderliğimizde bir gençlik kurultayı yapıyoruz. Farklı ülkelerden, farklı kültürlerle beraber gelen gençlerin bunları bir zenginlik unsuru olarak görüp dünyada sevginin, barışın hakim olması noktasında bir adım attık." dedi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise Kahramankazan Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Gençlik Çalıştayı'nın son derece önemli olduğuna işaret etti.

Gelişmeleri takip etmenin sadece Türkiye'deki olayları değerlendirmekle mümkün olmadığını kaydeden Haberal, gençlerin yurt dışındaki akranları ile bir araya gelmeleri, dünyanın sorunlarını tartışmaları gerektiğini söyledi.

Haberal, özellikle son yıllarda dünyada büyük bir değişim yaşandığına dikkati çekerek, "Savaşlar, göçler çok fazla öne çıkmaya başladı. Bu kapsamda da Türkiye olarak yurt dışından gelen insanlara ev sahipliği yapıyoruz. Başta Suriye olmak üzere bu göç hareketleri bundan sonra da devam edecekmiş gibi görünüyor. Bu sorunların çözümünü ancak gençlerle birlikte bulabiliriz." diye konuştu.



