Uluslararası Bor Sempozyumu sona erdi

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) işbirliği ile NEVÜ ev sahipliğinde düzenlenen ‘Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON 2019) sona erdi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 17-19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Uluslararası Bor Sempozyumu komitesi ile yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin, alanında uzman sektör temsilcilerinin katıldığı “Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON 2019)” kapanış oturumu ile son buldu.

450’ye yakın bilim insanın 250 bildiri sunduğu sempozyumun sonucunda çevreci, yenilebilir ve ucuz enerji kaynakları arayışı içinde olan dünyada bor madeninin büyük önem taşıdığı vurgusu yapıldı.

Ülkemiz açısından ‘Bor’da ilerleme, bilginin paylaşılması ve ARGE niteliği taşıyan çalışmalar ve paylaşımlar yapılarak büyük bir bilgi havuzu oluşturuldu. Buradan kazanılan bilgilerin ışığında yeni çalışma fikirlerinin tomurcukları oluşturuldu.

Sempozyum bildirilerin değerlendirilmesi ile sona erdi.