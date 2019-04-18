NEVŞEHİR (AA) - Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON2019) devam ediyor.

NEVÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çeşitli salonlarda farklı oturumlar halinde devam eden sempozyumda, bor konusunda uzman 35 yerli ve yabancı konuşmacı sunumlar yaptı.

BOREN Başkanı Doç. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu, AA muhabirine, borun genel ve stratejik kullanım alanlarının değerlendirildiği sempozyumda, bor endüstrisinde gelinen nihai durum ve gelecek projeksiyonlarının ele alındığını belirtti.

Yörükoğlu, oturumlarda başta Japonya, Almanya, Çin, Kanada, Hindistan ve Güney Afrika olmak üzere çeşitli ülkelerden yaklaşık 500 katılımcının, belirlenen 13 konuda fikirlerini ortaya koyduklarını aktardı.

Doç. Dr. Yörükoğlu, şunları kaydetti:

"Sempozyum, 35 konuşmacının 13 ana konuda 250 sunumuyla devam ediyor. Bor madeninin aranmasından işlenmesine, malzemesinden kullanım alanlarına kadar her yönüyle düşünce, fikir ve çalışmalar ortaya konuluyor. Uzun zaman sonra bor ile ilgili uluslararası camiada gerçekleştirilen sayılı etkinliklerden biri oldu. Bu kapsamda her bir oturumla ilgili özet notlar çıkarılıyor. Bitiminde ise bu oturumlardan elde edilen veriler sonuç bildirgesi haline getirilecek. Bildirge bor sektörünün ilgisine sunulacak, BOREN'in bundan sonraki stratejisinde kullanılacak. Çünkü borun gelecekte hayatımızda önemli bir yeri olacağını düşünüyoruz. Kendimize yol haritası çizeceğiz."

Sempozyum, yarın sona erecek.