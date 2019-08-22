Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali'ne doğru

ANKARA (AA) - Bu yıl 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali, 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Hırkatepe Mahallesi'nde Gazi Gündüzalp'i anma etkinlikleriyle başlayacak festival kapsamında kılıç kalkan oyunu ve demir dövme gösterileri ile mehteran ve seğmen ekibi gösterileri gerçekleştirilecek.

İlçe merkezindeki gösteri alanlarında yabancı ülkelerin halk dansları toplulukları, kültürel özelliklerini yansıtan gösterilerle etkinliklere renk katacak. Üç gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde çeşitli etkinlik ve gösteriler devam edecek.

Festivalde konserler, sergiler, sokak sanatçıları, yarışmalar, tarih kültür ve turizm tanıtım stantları, animasyon gösterileri yer alacak. Beypazarı kurusu, tarhanası, ev makarnası, cevizli sucuğu, dolması, 80 katlı baklavası, havucu gibi ürünler de festivalde davetlilere satışa sunulacak.

Mithat Körler, Mustafa Taş, Osman Öztunç, Oğuz Yılmaz ve Zara'nın konser vereceği festivalde Türk sinemasının ünlü oyuncularından Necla Nazır ile Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde söyleşi gerçekleştirecek.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçenin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini, geleneklerini tanıtmak, aynı zamanda sosyal yaşantısını renklendirmek ve ilçede yaşayan vatandaşlarla gurbetçileri bir araya getirmek amacıyla üç gün süreyle düzenleyecekleri festivalin zengin olacağını belirtti.

Hemşehrilerinin ve misafirlerinin 3 gün süresince çok güzel vakit geçireceklerine inandığını ifade eden Kaplan, herkesi festivale davet etti.







