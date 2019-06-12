Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de

- Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Hükümeti Arasında Savunma Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete'de yer alarak, yürürlüğe girdi